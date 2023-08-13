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قفزة مفاجئة في سعر الذهب.. تعرف على الأسعار الآن

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الذهب
الأحد، 13-08-2023 11:18 ص


واصل سعر الذهب في مصر صعوده ، وشهد الجرام قفزة جديدة بقيمة 100 جنيه، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

 

كان سعر الذهب قفز حتى منتصف التعاملات  بنحو 150 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل إجمالي ارتفاعه إلى نحو 250 جنيها خلال آخر 24 ساعة.

 

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1633 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2100 جنيها للجرام.

 

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2450 جنيها للجرام.

 

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2800 جنيها للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

 

سعر الذهب عالميا

 

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1914 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 1.28 دولارا بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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