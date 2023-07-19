تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وهذا سعره الآن في مصر

تراجعت أسعار الذهب بقوة على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21 الذي هبط إلى مستويات تاريخية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستويات متدنية ، إذ سجل سعر الجرام من العيار الأقل في مصر نحو 1,231 جنيها فقط وهو عيار 12 بعدما سجل نحو 1700 جنيه في ذروة الارتفاع في إبريل الماضي ، فيما تراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 1,847 جنيها.

سعر الذهب الآن في مصر

هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2155 جنيها بعدما تخطى 2800 في ذروة الارتفاع إبريل الماضي بتراجع نحو 650 جنيها، و3200 جنيه قبل أيام.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,155 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,847 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 17,160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء في العقود الفورية، عيار 24: 1,978 دولارًا بعد 1955 أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.