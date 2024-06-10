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قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك ويسجل هذا الرقم

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قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 10-06-2024 01:35 م


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ارتفاعاً في بداية التعاملات، ونستعرض أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، استقر في بنك قناة السويس، نحو 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، نحو 47.58 جنيه للشراء، 47.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك الأهلي، الاثنين 10 يونيو 2024، عند  47,54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على استقراره في بنك مصر، اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ليسجل نحو 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الاثنين، 10 يونيو 2024، عند 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين، 10 يونيو 2024، عند 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

 

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