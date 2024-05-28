سعر الدولار يعاود الصعود في البنوك ويسجل هذا الرقم

عاود سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه مع
بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في 8 بنوك، بينما صعد السعر في مصرف أبوظبي
الإسلامي، مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 47.12 جنيه للشراء،
و47.22 جنيها للبيع.
بنك مصر: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.12 جنيه للشراء، و46.22.جنيه
للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.12 جنيه للشراء،
و47.22 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه
للبيع.
بنك قناة السويس: 47.12 جنيه للشراء، و47.22
جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.12 جنيه للشراء، و47.22
جنيه للبيع..
بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء، و47.22
جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.22 جنيه للشراء،
و47.32 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.