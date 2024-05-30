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الدولار يسجل أعلى مستوى عالمياً وهذا سعره في البنوك اليوم

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الدولار يسجل أعلى مستوى عالمياً وهذا سعره في البنوك اليوم

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الخميس، 30-05-2024 01:47 م

 

يستمر مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين مقابل أسعار العملات الرئيسية، ليستقر عند 105 نقاط، اليوم، بعد أن قفز بنسبة 0.5٪ في الجلسة السابقة، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط ضعف الطلب على مزاد السندات الأخير وتزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

البنك المركزي يفكر في رفع أسعار الفائدة

واقترح أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن البنك المركزي قد يفكر في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ارتفع التضخم، وأظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أيضًا أن ثقة المستهلك الأمريكي تحسنت بشكل غير متوقع في شهر مايو الجاري، بينما يتطلع المستثمرون إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقحة يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المرتقب يوم الجمعة.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

 

1 دولار = 47.25 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.38 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

 

1 دولار=  47.25 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.35 جنيها للبيع

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