الدولار يصعد من جديد بشكل مفاجئ.. كم وصل الآن؟

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية
تعاملات اليوم الأربعاء في 9 بنوك، كما صعد السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة
بأسعار أمس.
سعر الدولار في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 47.46 جنيه للشراء،
و47.56 جنيها للبيع.
بنك مصر: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.46 جنيه للشراء، و46.56 جنيه
للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.48 جنيه للشراء،
و47.58 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه
للبيع.
بنك قناة السويس: 47.47 جنيه للشراء، و47.57
جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.48 جنيه للشراء، و47.58
جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.47 جنيه للشراء، و47.57
جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء،
و47.66 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.