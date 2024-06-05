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الدولار يعاود الارتفاع من جديد.. كم وصل في البنوك؟

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الدولار يعاود الارتفاع من جديد.. كم وصل في البنوك؟

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الأربعاء، 05-06-2024 01:35 م

يشهد سعر الدولار في البنوك عدم استقرار، ما بين هبوط وصعود، إلا أنه سجل ارتفاعًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث نرصد لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في 9 بنوك.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيها للبيع.

 

بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

 

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