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الدولار يسجل أعلى مستوى عالمياً وهذا سعره في البنوك اليوم

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بعد ارتفاعه.. الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك اليوم

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الإثنين، 27-05-2024 01:41 م


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 27 مايو 2024، في بداية التعاملات بعد انخفاضه بالبنوك، ونستعرض فيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين، 27 مايو 2024، في بنك قناة السويس، سجل نحو 46.9 جنيه للشراء، 47 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى استقر في بنك المصرف المتحد، اليوم الاثنين 27 مايو 2024، نحو 46.9 جنيه للشراء، 47 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، الاثنين، 27 مايو 2024، نحو 46.9 جنيه للشراء، 47 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، اليوم الاثنين، 27 مايو 2024، نحو 46.9 جنيه للشراء، 47 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك التجاري الدولي، اليوم الاثنين، 27 مايو 2024، نحو 46.9 جنيه للشراء، 47 جنيهًا الجمعة.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين، 27 مايو 2024 نحو 46.9جنيه للشراء، 47 جنيهًا للبيع.

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