سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الأربعاء، 24-11-2021
09:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
الأربعاء 24
نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه،
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه، وسجل الدولار
في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.