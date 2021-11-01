الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 01-11-2021
08:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 1
نوفمبر تراجع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.70 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه،
وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.