السبت 20 نوفمبر 2021
توقيت مصر 20:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشجع سعودي لنادي الهلال يجلد زوجته كلما خسر الفريق

شاهد.. هاني شاكر عن عمر كمال وشاكوش: حسبي الله ونعم الوكيل

«النني» يواجه «صلاح» اليوم.. وهذا ما قاله بعد أنباء رحيله عن الأرسنال

سيد عبدالحفيظ يكشف صاحب قرار استبعاد كهربا

لم يحضروا فرحه.. بيج رامي يفاجئ الجميع ويتزوج على زوجته دون رغبة أهله

كهربا يُعلق بعد استبعاده.. وشوبير: سيواجه أزمة الفترة المقبلة

الزمالك يستنجد ويكشف صدمة: مهددون بالهبوط للدرجة الثانية

«رجعت من الشغل بدري لقيت جاري مع أمي».. جريمة تهز أوسيم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة بعد قليل

محامي أميرة الناصر يفجر مفاجآت صادمة: أولادها بدون زواج وليست سعودية

ADS
 

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
Teads
السبت، 20-11-2021 09:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار اليوم السبت 20 نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
 

إقرأ ايضا

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

ارشيفية

الجمارك: 4.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تعرف علي سعر الدولار اليوم في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم