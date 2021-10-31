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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الأحد، 31-10-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 31 أكتوبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سحل 15.75 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
 

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