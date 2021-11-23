الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 23-11-2021
09:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الثلاثاء حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه.
وسجل الدولار
في بنك التعمير و الإسكان 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.74 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه.