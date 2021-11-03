الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 03-11-2021
08:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الأربعاء 3
نوفمبر تراجع طفيف بمقدار 3 قروش، حيث سجل 15.70 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.73 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه، وسجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.