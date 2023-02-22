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سعر الدولار اليوم.. أعلى البنوك شراءً وبيعًا للدولار

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سعر الدولار اليوم.. أعلى البنوك شراءً وبيعًا للدولار

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الدولار
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الأربعاء، 22-02-2023 02:00 م

 

شهد سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 22-2-2023، حيث سجل في البنك المركزي مستوى 30.52 جنيه للشراء، ومستوى 30.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.42 جنيه للشراء، ومستوى 30.52 جنيه للبيع، وسجلت أسعار الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.42 جنيه للشراء، ومستوى 30.52 جنيه للبيع.

 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 30.52 جنيه للشراء، ومستوى 30.62 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.52 جنيه للشراء، ومستوى 30.62 جنيه للبيع.

 

 

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.52 جنيه للشراء، ومستوى 30.62 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.52 جنيه للشراء، ومستوى 30.62 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.52 جنيه للشراء، ومستوى 30.62 جنيه للبيع.

 

 

 

 

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