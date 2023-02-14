السعر الرسمي للدولار في البنوك العاملة بمصر الآن





استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في مصر في بداية التعاملات بالبنوك، ليبقى عند 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.55 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.4 جنيه للشراء، و30.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 30.4 جنيه للشراء، و30.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار داخل بنك قطر الوطني الأهلي 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الكويتي 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.