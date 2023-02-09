رسميًا.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك





شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 فبراير 2023 في البنك المركزي المصري، وبعض البنوك الحكومية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس نحو 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، مقابل 30.25 للشراء، و30.35 للبيع أمس الأربعاء

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار بآخر تحديث يومي للبنك الأهلي المصري اليوم الخميس نحو 30.22 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع.

مقابل 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع أمس الأربعاء

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس نحو 30.22 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع

مقابل 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع أمس الأربعاء

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس نحو 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع

مقابل 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.30 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 30.23 للشراء و30.33 للبيع.