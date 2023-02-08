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يرتفع ببطء.. سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

سعر-الدولار-في-السوق-السوداء
الدولار
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الأربعاء، 08-02-2023 01:25 م

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-2-2023 في بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بمصر، والبنك المركزي، ليبقى سعر الدولار عند مستوى 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في مصر

 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري مستوى 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في التجاري الدولي 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.3 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع

 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

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