الدولار يصل إلى مستوى قياسي أمام الجنيه اليوم





ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ووصل إلى مستوى قياسي جديد.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.62 جنيه للبيع. وفي 24 بنكا بقيادة البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى 30.52 جنيه للشراء، مقابل 30.62 جنيه للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.42 جنيه للشراء، مقابل 30.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الخميس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري، 30.50 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.42 جنيه للشراء، و 30.52 للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 30.42 جنيه للشراء، و 30.52 للبيع.

وطرح البنك الأهلي القطري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وعرض المصرف المتحد، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وقدّر بنك البركة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وفي بنك المشرق، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، حقق مستوى صرف عند: 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.57 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.