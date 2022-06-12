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الدولار يصعد لأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي

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الدولار
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الأحد، 12-06-2022 11:20 ص

استقر سعر الدولار بعد تحقيقه ارتفاعًا أمام الجنيه أمس، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفع أمس بمقدار 5 قروش علي مستوي البنوك المصرية هذا الأسبوع.
وقال  البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.64 جنيه للشراء و 18.72 جنيه للبيع.
ووصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع في بنوك " HSBCـ المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، بلوم، البركة، العربي الإفريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.65 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع في بنوك فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، ميد بنك".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.66 جنيه  للشراء و 18.73 جنيه لبيع في بنوك " قطر الوطني الهلي QNB، كريدي أجريكول".


وصل سعر الدولار نحو 18.67 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، الإسكندرية".

وبلغ أعلي سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.68 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.
 

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