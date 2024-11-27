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سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك رسمياً

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سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك رسمياً

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الأربعاء، 27-11-2024 02:29 م

 

 

ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-11-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 49.52 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

 

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و49.53 جنيه و49.63 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و49.53 جنيه 49.63 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.53 جنيه للشراء.

 

49.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

49.53 جنيه للشراء.

 

49.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.53 جنيه للشراء.

 

49.63 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.53 جنيه للشراء.

 

49.63 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.53 جنيه للشراء.

 

49.63 جنيه للبيع.

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