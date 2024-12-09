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توقعات صادمة.. سعر الدولار يقفز مسجلاً رقماً تاريخياً

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الإثنين، 09-12-2024 02:47 م

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، اقفز من جديد أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك، بعد موجة من الارتفاعات التي شهدتها نهاية تعاملات أمس، حيث نرصد عبر هذا التقرير آخر تحديثات أسعار الدولار في البنوك المصرية، كما نرصد العوامل التي تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 9-12-2024 في البنوك المصرية

 

البنك الأهلي المصري سجل: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

 

بنك مصرسجل اليوم: 50.17 جنيه للشراء، مقابل 50.27 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة سجل اليوم: 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية سجل: 50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي سجل: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

 

بنك البركة سجل اليوم: 50.17 جنيه للشراء، مقابل50.27 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.21 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس سجل: 50.20 جنيه للشراء، مقابل 50.30 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول سجل: 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 50.20 جنيه للشراء، مقابل 50.30 جنيه للبيع.

 

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

- ارتفاع الطلب من قبل المستوردين لتمويل البضائع والخدمات يزيد من سعر الدولار.

 

- انخفاض الاحتياطي يؤدي إلى ضغوط على العملة المحلية.

 

- تزايد معدلات التضخم يقلل من قيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار.

 

- تغييرات في سعر الفائدة الأمريكية أو الأوضاع الاقتصادية العالمية تؤثر على سعر الصرف.

 

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في الأيام المقبلة

من المتوقع أن تشهد أسعار الدولار تقلبات طفيفة خلال الفترة المقبلة، بناءً على عدة عوامل داخلية وخارجية. التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع طفيف في قيمة الدولار أمام الجنيه، مدفوعًا بعوامل مثل ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات الاستيرادية وزيادة النشاط التجاري مع اقتراب نهاية العام.

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