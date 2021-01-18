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تفاوت الأسعار يطغى على تعاملات الدولار أمام الجنيه اليوم

أسعار-الدولار
تفاوت الأسعار يطغى على تعاملات الدولار أمام الجنيه اليوم
 
الإثنين، 18-01-2021 08:41 م الطيب حسين
تفاوت الأسعار يطغى على تعاملات الدولار أمام الجنيه اليوم

تفاوت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الاثنين، في عدد من البنوك، إلا أنه في أكثرها حافظ على استقرار سعره مقارنة بيوم أمس.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.60 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند 15.63 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
















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