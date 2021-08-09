قفزة غير متوقعة للدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية

الإثنين، 09-08-2021
09:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 9 أغسطس قفزة غير متوقعة حيث سجل 15.76
جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.