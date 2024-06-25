الدولار يصعد ويقترب من رقم لم يحققه منذ شهرين

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك،
مقارنة بأسعار أمس.
كان سعر الدولار قفز بشكل مفاجئ في بنوك بنحو
70 قرشا بمنتصف تعاملات أمس ليتخطى 48 جنيها للبيع مرة أخرى.
سعر الدولار في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيه للشراء،
و48.37 جنيها للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيها
للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه
للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.27 جنيه للشراء،
و48.37 جنيها للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيها
للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.25 جنيه للشراء، و48.25
جنيها للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.28 جنيه للشراء، و48.38
جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.49 جنيه للشراء، و48.59
جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.50 جنيه للشراء،
و48.60 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.