الجمعة 28 يونيو 2024
توقيت مصر 11:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سبب ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ في البنوك وهذا سعره اليوم

تحذير خطير من أكل هذا الجزء في الدجاجة.. تسبب السرطان

ميدو يفتح النار على سيد عبدالحفيظ: "وريني نفسك جامد ولا لأ"

إصابة محمد شبانة بوعكة صحية على الهواء ونقله إلى المستشفى

مقتل قائد وحدة قناصة بجيش الاحتلال وإصابة 16 أخرين في كمين "جنين"

فيديو صادم.. شاب يُلقي طفلة في مصرف بالبحيرة وكاميرا مراقبة تضبطه

ضجة بعد فيديو لعمرو كمال وحسن شاكوش مع راقصة في "قصر البارون"

" تطلعوا في خشبة واحدة ".. سيدة تعيش في المقابر بعد وفاة أبنائها الأربعة بسبب دعوة

شاهد لحظة اعتقال قائد الجيش في بوليفيا أثناء لقاء على الهواء

محام يتخلص من حياته في المحكمة بعد صدور حكم بحبسه بالدقهلية

بعد إجازة طويلة.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

الدولار
ا
الأحد، 23-06-2024 01:36 م

يبحث المواطنون عن سعر صرف الدولار يوميا، حيث ترتبط أسعار عدد كبير من السلع في مصر بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ومن أهمها أسعار الدواء والسيارات والأجهزة الكهربائية، الذهب  لذلك معرفة سعر الدولار اليوم يهم عدد كبير من الأسر، في جميع المنازل.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

 

سعر الدولار اليوم  الأحد 23-6-2024

 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.77 جنيه للبيع و47.63 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 51.58 جنيه للبيع، و51.41 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 61.06 جنيه للبيع، و60.86 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.73 جنيه للبيع، و12.69 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.93 جنيه للبيع، و155.42 جنيه للشراء.

 

إقرأ ايضا

19_2024-638464669921680673-168

سبب ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ في البنوك وهذا سعره اليوم

2071863_0

الدولار يواصل الطيران ويسجل هذا الرقم في البنوك المصرية

36

الدولار يصعد ويقترب من رقم لم يحققه منذ شهرين

أخبار متعلقة

الدولار

تزامناً مع إجازة العيد.. قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنوك ليسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يواصل الصعود ويقفز ليسجل هذا الرقم

ب

قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك ويسجل هذا الرقم

الدولار

سعر الدولار الآن رسمياً في البنوك بعد القرار الأخير

2023_7_13_11_46_53_7

الدولار يسجل أعلى مستوى عالمياً وهذا سعره في البنوك اليوم

2103889_0

الدولار يصعد من جديد بشكل مفاجئ.. كم وصل الآن؟