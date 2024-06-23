بعد إجازة طويلة.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

يبحث المواطنون عن سعر صرف الدولار يوميا، حيث ترتبط أسعار عدد كبير من السلع في مصر بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ومن أهمها أسعار الدواء والسيارات والأجهزة الكهربائية، الذهب لذلك معرفة سعر الدولار اليوم يهم عدد كبير من الأسر، في جميع المنازل.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم الأحد 23-6-2024

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.77 جنيه للبيع و47.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.58 جنيه للبيع، و51.41 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 61.06 جنيه للبيع، و60.86 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.73 جنيه للبيع، و12.69 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.93 جنيه للبيع، و155.42 جنيه للشراء.