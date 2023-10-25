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بعد وصوله هذا الرقم في السوق السوداء.. تعويم قريب للجنيه

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الدولار
الأربعاء، 25-10-2023 01:40 م


اقتربت مصر من إعلان قرار التعويم، حيث يشهد سعر صرف الدولار استقراراً وثباتاً من الخفض الأخير للجنيه مقابل الدولار في بداية العام الحالي.
كما يجري حالياً تداول الدولار في البنوك عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، فيما أشار متعاملون إلى تحرك سعر صرف الدولار عند مستويات تتراوح بين 40 و43 جنيهاً في التعاملات الأخيرة بالسوق السوداء، وفق "العربية نت".
كما تبقى التحركات الخاصة بتعزيز الحصيلة الدولارية هي الفاصل في ملف التعويم المرتقب.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن التعويم المرتقب والذي يراه خبراء الصندوق ضرورة ملحة لضبط سوق الصرف وتخفيف الضغط على العملة المحلية.
واستقر سعر الدولار في البنك المركزى المصري مسجلا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وثبت سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربي، ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وثبتت العملة الخضراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الصرف فى بنك قناة السويس، والمصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر الدولار أمام الجنيه، في بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ملحوظا ما بين 25 - 30 قرشا للشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.80 جنيه للشراء و32.96 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.90 جنيه للشراء، و33.08 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.71 جنيه للشراء و32.81 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين 28 - 32 قرشا للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.62 جنيه للشراء و37.86 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.74 جنيه للشراء، و37.98 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.50 جنيه للشراء و37.64 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.90 جنيه للشراء و99.90 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي.

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