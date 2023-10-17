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سعر الدولار اليوم في البنوك وسط ارتفاع متواصل بالسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم في البنوك وسط ارتفاع متواصل بالسوق السوداء

الثلاثاء، 17-10-2023 01:29 م

شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا في التعاملات في البنوك المصرية، ليحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على آخر مستوياته، بينما يظل مرتفعًا بفارق كبير بالسوق السوداء.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك CIB
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك قطر الوطني الأهلي QNB
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك HSBC
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك الإسكندرية
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار المصرف المتحد
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار البنك المصري الخليجي
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل  41.5 جنيه، في مناطق و42 في مناطق أخرى وفق بعض المتعاملين.

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