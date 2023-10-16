ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء ويسجل هذا الرقم رسميًا

الإثنين، 16-10-2023
01:35 م
استقر سعر الدولار
اليوم في مصر مقابل الجنيه
بالبنوك، بينما شهد ارتفاعًا جديدًا في السوق السوداء.
وسجل سعر الدولار
في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه
مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه
المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه
المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه
30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه
في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في السوق السوداء
ثبت سعر الدولار
في السوق السوداء داخل مصر خلال بداية تعاملات اليوم، ليسجل نحو 41.80 جنيها للشراء و 42.30 جنيها للبيع.