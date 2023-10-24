بعد أن وصل 45 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

الثلاثاء، 24-10-2023
01:33 م
تراجع سعر الدولار
في السوق الموازية لتجارة العملة (السوق السوداء) خلال تعاملات أمس واليوم إلى أقل من 44 جنيها، بعد أن تجاوز مستوى 45 جنيها خلال تعاملات يوم السبت الماضي، وفق ما قاله اثنان من مراقبي سوق العملات في مصر، تحدث إليهما مصراوي.
وأوضح المصدران أن إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز خفض التصنيف الائتماني لمصر انعكس بشكل فوري على ارتفاع سعر الدولار
في السوق الموازية يوم السبت الماضي، بجانب استمرار مخاطر الحرب الإسرائيلية على غزة لكنه عاد إلى الانخفاض بمجرد استيعاب السوق هذه الصدمة.
وقال أحد المراقبين إن ارتفاع الدولار في السوق السوداء
تفوق قوة الاقتصاد المصري ولا يستطيع أحد تحمل هذا السعر، بما أدى إلى العزوف عن الشراء من بعض المتعاملين وهو ما دفع سعره إلى التراجع تحت مستوى 44 جنيها.
ورغم تراجعه من مستوى 45 جنيها، يزيد سعر الدولار
في السوق السوداء حاليا بأكثر من 12 جنيها عن المتداول في البنوك (عند قرب 31 جنيها في تعاملات اليوم)، بسبب استمرار عدم قدرة الجهاز المصرفي على تلبية كافة الطلبات بوتيرة أسرع للعملاء سواء من الشركات بهدف الاستيراد أو الأفراد لأغراض السفر وخلافه.
سعر الدولار
في مصر
استقر سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
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سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
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سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.