قفز بجنون.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

الإثنين، 23-10-2023
01:31 م
استقر سعر الدولار
اليوم في مصر مقابل الجنيه عند نفس مستوياته السابق في البنوك والصرافات، بينما واصل قفزاته في السوق السوداء.
وقفز سعر الدولار
في السوق السوداء ليسجل رقما قياسيا جديدا عند 44 جنيها للدولار الواحد، وسط تزايد المخاوف الاقتصادية.
وتراوح سعر الدولار
في السوق السوداء بين 43 و44 جنيها، وفقا لمتعاملين في السوق السوداء.
وأرجع المتعاملون الارتفاعات بحالة الضبابية التي يعيشها الاقتصاد المصري خاصة مع تخفيض وكالات التصنيف الائتماني تصنيف مصر بسبب مخاوف عدم قدرتها على سداد الديون.
يأتي ذلك في وقت تتابع الحكومة تطورات برنامج الطروحات الحكومية، وناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط موقف برنامج الطروحات الحكومية، والإصلاحات الاقتصادية، وموقف توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، خاصة المحددة في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.
لماذا ارتفع سعر الدولار
في السوق السوداء؟
جاء ارتفاع سعر الدولار
في السوق السوداء على خلفية قيود وضعها البنك المركزي المصري قبل أيام بشأن استخدام بطاقات الخصم والائتمان في التعاملات بالدولار.
واتسع الفارق بين سعر الدولار
الرسمي والدولار في السوق السوداء
إلى 13 جنيها تقريبا، حيث يتداول الدولار في البنوك عند مستوى 31 جنيها.
ويعاني الاقتصاد من شح الدولار بينما يحافظ البنك المركزي المصري على استقرار سعر الصرف منذ مارس/آذار الماضي رغم الفجوة بين السعر الرسيى والسعر في السوق الموازية.
وتسعي مصر للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي من خلال توسيع برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
سعر الدولار
في مصر
استقر سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم
مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.