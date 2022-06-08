بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الدولار يتجاوز الـ 18.70 جنيهًا في هذه البنوك

الأربعاء، 08-06-2022
03:10 م
صعد سعر الدولار
اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 9 بنوك
عاملة في مصر
خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما
استقر السعر في بنك البركة.
وكان سعر الدولار
صعد 3 قروش بعدد من البنوك
أمس.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصر
ي: 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه
للبيع، بزيادة قرشين.
بنك مصر
: 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، بزيادة
قرشين.
بنك الإسكندرية: 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع،
بزيادة قرشين.
بنك القاهرة: 18.66 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع،
بزيادة قرشين.
البنك التجاري الدولي: 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه
للبيع، بزيادة قرشين.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.63 جنيه للشراء،
و18.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك قناة السويس: 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع،
بزيادة قرشين.
مصر
ف أبو ظبي الإسلامي: 18.68 جنيه للشراء، و18.73 جنيه
للبيع، بزيادة قرشين.
بنك كريدي أجريكول: 18.66 جنيه للشراء، و18.73 جنيه
للبيع، بزيادة قرشين.
بنك البركة: 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.