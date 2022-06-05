ارتفع 11 قرشًا.. سعر الدولار واليورو والريال السعودي مقابل الجنيه المصري

الأحد، 05-06-2022
11:30 ص
شهد أسعار صرف الدولار
، في
بداية تعاملات اليوم الأحد، استقرارًا مقابل الجنيه المصرى، في البنوك
الحكومية
والخاصة.
وفي أكبر بنكين حكوميين
مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، سجل سعر صرف
الدولار
هدوءا ليصبح 18.60جنيه للشراء، و18.66جنيه للبيع .
وفي البنوك
الخاصة، سجل سعر
صرف الدولار
هدوءا في البنك التجارى الدولي ليسجل 18.62جنيه للشراء، و18.68 جنيه
للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار
18.58جنيه للشراء، 18.69 جنيه
للبيع .
وعلى صعيد العملات الرئيسية،
ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف
الدولية، حيث ارتفعت العملة الأوروبية اليورو
ما بين 9- 11 قرشا شراء وبيع في
البنوك
الحكومية والخاصة.
وسجلت العملة الأوروبية
«اليورو
» ارتفاعا في البنك الأهلي وبنك مصر 19.91 جنيه للشراء، و20.08 جنيه للبيع .
وفي البنك التجاري الدولي،
سجلت العملة الأوروبية 19.93جنيه للشراء، و20.10 جنيه للبيع .
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو
19.87جنيه للشراء، 19.99 جنيه للبيع .
وسجل الجنيه الاسترليني بداية
تعاملات اليوم ما بين 2- 8 قروش شراء وبيع في البنوك
الحكومية والخاصة .
وفي البنك الأهلي وبنك مصر
سجل الاسترليني ارتفاعا ليصبح 23.22 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع جنيه .
وفي البنوك
الخاصة، سجل
الجنيه الاسترليني في البنك التجارى تراجعا ليصبح 23.24 جنيه للشراء و23.51 جنيه
للبيع .
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 23.33 جنيه للشراء
و23.47 جنيه للبيع
وعلى صعيد العملات العربية،
سجل الريال السعودى اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر 4.95 جنيه للشراء و4.97 جنيه
للبيع .
وسجل الدينار الكويتي في
البنك الأهلي اليوم تباينا في الشراء والبيع ليصبح 58.45 جنيه للشراء، و60.97 جنيه
للبيع .
وسجل الدرهم الإماراتي اليوم
هدوءا في البنك الأهلي، ليصبح 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع.