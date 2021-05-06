بعد قرارات الحكومة.. تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

الخميس، 06-05-2021
09:02 ص
المصريون
انخفض سعر الدولار
مقابل الجنيه
المصري في العديد من البنوك
العاملة في
مصر، بسبب قرارات الحكومة
التي صدرت مساء أمس، والتي منها منح جميع العاملين
بالدولة عطلة رسمية 5 أيام.
وجاءت الأسعار
كالتالي:
البنك الأهلي المصري 15.60 15.70
بنك مصر 15.60 15.70
البنك المركزي المصري 15.61 15.71
بنك عودة 15.67 15.77
بنك الإسكندرية 15.60 15.70
البنك التجاري الدولي cib 15.61 15.71
بنك القاهرة 15.62 15.72
بنك أبو ظبي الإسلامي 15.62 15.72
كان الدكتور
مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أعلن عن عدد من القرارات التي تم تطبيقها اعتبارا من
اليوم الخميس ولمدة أسبوعين ، وحتى 21 مايو، وهي:
-غلق المحال والمولات والكافيهات
والسينما والمسارح 9 مساءا مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى
-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات
والحدائق
-حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات
-إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة
وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال
-إجازة عيد
الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو