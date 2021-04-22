الدولار يرتفع في التعاملات الصباحية في بعض البنوك ويسجل هذا الرقم

الخميس، 22-04-2021
09:16 ص
المصريون
ارتفع سعر صرف الدولار
الأمريكي أمام الجنيه
المصري، في بعض البنوك صباح اليوم الخميس، بينما واصل متوسط سعر
الدولار
استقراره اليوم الخميس 22 أبريل2021، في العديد من البنوك،
وشركات الصرافة.
وشهدت التعاملات
المصرفية، استقرار متوسط الجنيه
المصري، اليوم الخميس، أمام الريال السعودي
والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام الدينار الكويتي، واليورو الأوروبي، والجنيه
الإسترليني.
وظل متوسط سعر
الدولار
في البنك المركزي مستقرا اليوم الخميس، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72
للبيع.
وسجل متوسط سعر
الدولار
، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
وسجل سعر
الدولار
أعلى سعر عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي
الكويتي فقط.
فيما هيمن سعر
الدولار
عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 23 بنكا، منها البنك
التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والقاهرة، والبركة،
والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.
بينما استقر سعر
الدولار
في بنكي الأهلي ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، لثالث يوم على التوالي، عند
15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.
مؤشر "جي
بي مورجان" للسندات
ومطلع الأسبوع
الجاري، أعلنت مؤسسة "جي بي مورجان" الأمريكية، عن انضمام مصر لقائمة
المراقبة في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.
وتأتي الخطوة
تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة
أقصاها 6 أشهر.
وتوقع الدكتور
محمد معيط وزير المالية، أن تدخل مصر المؤشر بنحو 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي
24 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%.
وأشار وزير
المالية إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي
4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية
المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض
التكلفة.