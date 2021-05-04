الدولار يتراجع أمام الجنيه صباح اليوم ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 04-05-2021
09:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 4 مايو تراجع طفيف بمقدار 4 قروش حيث سجل اليوم 15.69
جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه ، وسجل الدولار
في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .