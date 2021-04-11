تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات صباح اليوم

الأحد، 11-04-2021
10:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 11 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار
في بنك " سي أي بي " 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .