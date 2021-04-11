الأحد 11 أبريل 2021
توقيت مصر 15:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة «تريزيجيه» بقطع في الرباط الصليبي في مباراته أمام «صلاح» وهذا ما قاله

سنقاتل .. محمد صلاح : انتظرونا يوم الأربعاء

تسريب البيانات الشخصية لمليون شخص من مستخدمي هذا التطبيق

الأرصاد تحذر سكان الرياض من طقس اليوم

إيران تعلن وقوع حادث في مفاعل نووي

إحباط محاولة جديدة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد النبوي

محمد رمضان يُحرج عمرو أديب :« بس يا بابا»

تدهور الحالة الصحية لـ مرتضى منصور ونقله للعناية المركزة

بسمة وهبة تكشف أسرار النجوم على طريقة«العرافة»

ADS
 

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات صباح اليوم

399
الدولار
 
الأحد، 11-04-2021 10:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 11 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار في بنك " سي أي بي " 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .  
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير المالية

"المالية": ٣ مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أرشيفية

سعر الدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية اليوم

399

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في التعاملات الصباحية ويتوقف عند هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم