الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
توقيت مصر 08:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار الآن رسميًا وفي السوق السوداء

جعله يشاهد صور شقيقته العارية على هاتفه لمنع فسخ خطبتهما والنهاية صادمة!

تقرير بريطاني: صلاح يوافق للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل هذا الرقم الخيالي

على كرسي متحرك.. أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو زهرة بعد اعتزاله

بعد الضجة.. أول تعليق من رجل أعمال سعودي على تطليق بلقيس فتحي بعد رفعها دعوى خلع

بعد فيديو بيومي فؤاد في السعودية.. مخرجة شهيرة: "لا يشرفني أكون زميلة لك"

تصرف صادم من طليق كيم كاردشيان داخل فندق بالرياض (فيديو)

شاهد.. مطربة أمريكية تقرأ القرآن بطريقة مذهلة

ميدو : كنت فاكر نفسي فاجر.. بس فتوح طلع أفجر مني

شاهد.. عمرو أديب: مش عاوز تروح السعودية "جود فور يو " ماتروحش

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار الآن رسميًا وفي السوق السوداء

IMG-20231106-WA0020
الدولار
الإثنين، 06-11-2023 01:31 م


بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة استقر سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه، وكشف الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة مقومة باليورو لمدة سنة بقيمة 645 مليون يورو تعادل 692 مليون دولار.
بينما واصل الدولار في السوق السوداء تأرجحه من تاجر لآخر ومنطقة لأخرى وفق بعض المتعاملين، بينما شهد ارتفاعًا في كل الأحوال بفارق كبير عن سعر البنوك.
سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
بلغ سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 44 إلى 47 جنيهًا، اليوم وفق بعض المتعاملين.

إقرأ ايضا

IMG-20230927-WA0007

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وهذا سعر الرسمي بالبنوك

2022090804010414

يقترب من رقم خيالي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

IMG-20231101-WA0011

الدولار يقفز مجددًا قبل ساعات من إعلان سعرالفائدة الجديدة ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

IMG-20230927-WA0007

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وهذا سعر الرسمي بالبنوك

2022090804010414

يقترب من رقم خيالي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

IMG-20231030-WA0005

صعود جديد لـ الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

IMG-20231029-WA0003

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

IMG-20230927-WA0007

بعد أن وصل 45 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

IMG-20231023-WA0015

قفز بجنون.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء