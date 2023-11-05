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بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وهذا سعر الرسمي بالبنوك

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بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وهذا سعر الرسمي بالبنوك

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الدولار
الأحد، 05-11-2023 01:50 م


حافظ سعر الدولار اليوم في البنوك بمصر على استقراره مقابل الجنيه، بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفالئدة.
وقال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط ردا على تقرير مؤسسة بخفض فيتش بشأن التصنيف الائتماني إن الاقتصاد قادر على توفير الاحتياجات التمويلية ما يعكس تمتعه بمرونة كافية لمواجهة التحديات، مؤكداً أن الضغوط المفروضة على موازنات الدول بما فيها مصر شديدة الصعوبة، خاصة في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل مع زيادة معدلات الفائدة.
وكشف معيط عن إمكانية حصول مصر على 5 مليارات دولار سنويا بشروط ميسرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف ما يشير إلى الثقة في قدرة الاقتصاد وتعامل الحكومة المصرية المتوازن مع الأزمات المالية المتتالية.

سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
واصل دولار السوق السوداء في مصر أداءه القوي المستمر منذ منتصف الشهر الماضي حينما قفز من مستوى 39 جنيها إلى ما يقرب من 47 جنيهًا للدولار الواحد، فيما تراوح اليوم بين 45 إلى 46 جنيهًا.

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