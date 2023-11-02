يقترب من رقم خيالي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء



استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم مع اتجاه الأنظار نحو قرارات مرتقبة للبنك المركزي المصري خلال ساعات.

ويحسم البنك المركزي المصري مساء اليوم قرار سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، فيما تشير أغلب التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، باعتبار أن الرفع لن يكون له تأثير قوي على معدلات التضخم في الوقت الذى يمتلك أدوات أخرى لمواجهته.

الدولار في السوق السوداء

وتشهد التعاملات في السوق السوداء حالة من الترقب لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بشأن سعر الفائدة، بعد أيام من الشلل في التعاملات بسبب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، حيث يتداول الدولار في السوق الموازية بين 45.5 جنيه و47 جنيها.

سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.