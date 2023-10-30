صعود جديد لـ الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

الإثنين، 30-10-2023
03:30 م
حافظ سعر الدولار
اليوم في مصر مقابل الجنيه
على استقراره، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع زيادة مجددة في السوق السوداء.
وسجل سعر الدولار
في السوق السوداء ما بين 45.5 جنيه و 46.80 جنيه وسط شلل في التعاملات وترقب للتطورات الساعات المقبلة .
وقال متعاملون في سوق الصرف ، إنه وفقاً للمعلومات فإن التعاملات في السوق السوداء اصيبت بالشلل لعدة أسباب على رأسها قرارات البنك المركزي المصري قبل أيام بشأن تخفيف القيود على استخدام بطاقات الائتمان وفتح الحدود القصوي لاستخدامها .
في إطار أخر أعلن البنك المركزي المصري تحقيق ربحاً صافياً بقيمة 29 مليار جنيه مصري في سبتمبر /الماضي مقابل 12.5 مليار جنيه في أغسطس / أب الماضي .
ووفقا لبيانات البنك المركزي سجلت الاحتياطيات بالبنك 370.5 مليار جنية ورأسمال البنك سجل 21.600 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي حقوق الملكية للبنك المركزي إلى 28.381 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 14.578 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وسجلت أصول البنك المركزي نحو 4.620 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.764 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة لتسجل 46.039 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 45.111 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وكشفت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي أن مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية سجلت 20.257 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
وسجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي 235.640 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 242.419 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
سعر الدولار
في السوق السوداء ؟
وتراجع سعر الدولار
السوق السوداء عما كان عليه قبل أيام إلى ما بين 45.5 جنيه و 46.80 جنيه للدولار الوحد ، وفق عدد من المتعاملين مقابل 48 جنيها صباح أأول مس .
سعر الدولار
في مصر
استقر سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه
مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه
المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه
المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار
اليوم مقابل الجنيه
30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه
في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه
في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.