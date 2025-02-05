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شيماء سيف تعلن طلاقها.. وزوجها يكشف السبب الصادم

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الأربعاء، 05-02-2025 12:43 ص

 

فاجأت الفنان شيماء سيف، جمهورها بإعلان طلاقها رسميًا من زوجها مدير الإنتاج محمد كارتر، ما سبب صدمة وحزن بين متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكتبت شيماء سيف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام"، "قدر الله وما شاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي.. وربنا المعوض بإذن الله.. الرجاء احترام رغبتي.. وإني مش حابه أتكلم في الموضوع.. دعوتكم بالخير".

جا ذلك تزامنًا مع ظهورها المفاجئ بشكل جذاب عقب خسارتها الوزن.

من جانبه كتب محمد كارتر منشور عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قبل إعلان شيماء خبر الطلاق بساعات، قائلًا:"لا أنافس أحد على مكانتي، من لا يكتفي بي أتنازل عنه"، وهو ما اثار الجدل عن سبب الانفصال بينهما.

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