الأربعاء 05 فبراير 2025
توقيت مصر 23:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قفزة مفاجئة.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك رسميًا

يرفع دعوى طلاق في شهر العسل.. اكتشفت الصدمة يا سيادة القاضي!

السعودية تعلن إعـ.ـدام اثنين من مواطنيها بتهمة الخيانة والتخابر

صحفي لـ ترامب: ماذا ستفعل لو رفضت مصر استقبال فلسطينيين؟.. شاهد رده

الفرح اتحول لعزاء.. وفاة عروس بعد تناولها وجبة بيتزا بأسيوط

ماذا قالت زوجة أحمد الشرع في أول ظهور رسمي لها؟

عنتيل إسرائيل يهز الكيان.. تسريب مقاطع لمدرب بصالة "جيم" يمارس الرذيـ.لة مع عشرات النساء

السعودية ترد على ترامب ببيان قوي وغير مسبوق

نقابة القراء تنتصر لـ الطاروطي في أزمته: لا توجد أخطاء

الأمن يتوصل إلى كاتب رسالة منسوبة لموظف الأوبرا الراحل.. والنيابة تحبسه

ترامب: مصر والأردن رفضا استقبال فلسطيني غزة لكنهما سيفعلان

ا
ا
الأربعاء، 05-02-2025 12:35 ص

 

 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.

 

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة، مشيرًا أنه لا بديل للفلسطينيين عن مغادرة غزة.

 

وأضاف :"الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها".

 

مبعوث ترامب

 

وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إنه "يجب حل المشكلة الكبرى المتعلقة بالمكان الذي سيذهب إليه سكان غزة".

 

وأضاف، في حديثه للصحفيين: "عندما يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن تنظيف غزة، فهو يتحدث عن جعلها صالحة للسكن".

 

وتابع: "نريد التأكد من تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، ونحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار".

 

وكشف مبعوث ترامب للشرق الأوسط عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء القطري في فلوريدا الخميس المقبل بشأن غزة.

إقرأ ايضا

Capture

السعودية تعلن إعـ.ـدام اثنين من مواطنيها بتهمة الخيانة والتخابر

Capture

صحفي لـ ترامب: ماذا ستفعل لو رفضت مصر استقبال فلسطينيين؟.. شاهد رده

pngtree-fitness-instructor-assisting-female-client-with-sit-ups-at-the-gym-photo-image_18817430

عنتيل إسرائيل يهز الكيان.. تسريب مقاطع لمدرب بصالة "جيم" يمارس الرذيـ.لة مع عشرات النساء

أخبار متعلقة

2025-02-04T215117Z_476196897_RC2XNCANTS7I_RTRMADP_3_USA-ISRAEL

ترامب: السعودية لا تشترط دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل

679a9030423604490c1fb902

أغرب اتهام من ترامب لـ"حماس".. ما علاقة استخدام "الواقيات الذكرية"؟

ن

حماس تعلق على بيان مصر بشأن رفض التهجير.. ماذا قالت؟

679181944236047dd62842ec

بعد أن طلب 500 مليار لزيارة السعودية.. ولي العهد يعرض 600 مليار دولار استثمارات على ترامب

678f7d594c59b70408505c73

500 مليار دولار.. ترامب يعلن شرطًا كي تكون السعودية وجهته الخارجية الأولى؟

نهت

ترامب يدرس تهجير جزء من سكان غزة إلى هذه الدولة حتى إعادة الإعمار