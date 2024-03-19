بعد ارتفاعه بشكل مفاجئ.. سعر الدولار اليوم في البنوك

الثلاثاء، 19-03-2024
11:30 ص
استقر سعر الدولار
مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في 9 بنوك مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق البيانات المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
كان سعر الدولار
فقد بنهاية تعاملات أمس من نحو 52 قرشا إلى 85 قرشا استمرارا لوتيرة التراجع الذي يشهدها بعد أن وصل إلى نحو 50 جنيها لكل دولار في أول يوم لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأربعاء قبل الماضي.
أسعار الدولار
بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.20جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.37 جنيه، و47.47 جنيها للبيع للشراء، بتراجع 53 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.