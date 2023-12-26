الذهب يحلق عاليًا ويسجل هذا السعر اليوم

الثلاثاء، 26-12-2023
01:54 م
قفز سعر الذهب
اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم، وزاد الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات أمس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.
كان سعر جرام الذهب ارتفع 50 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بتعاملات مساء أمس، وواصل ارتفاعه، ليصبح إجمالي الزيادة 100 جنيه اليوم حتى الآن.
أسعار الذهب
اليوم
ارتفعت أسعار الذهب
عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.
وزاد سعر الذهب
عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.
وصعد سعر الذهب
عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب
عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.
سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.