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وصل لمستوى قياسي.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب

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ذهب
الخميس، 30-11-2023 10:22 ص

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، وزاد الجرام 30 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، وهو ما يصل به إلى مستوى قياسي جديد في السوق المحلي.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1887 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2426 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2830 جنيها للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3234 جنيها للجرام.
صعد سعر الجنيه الذهب إلى 22640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بتراجع 0.84 دولار بنسبة 0.04% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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