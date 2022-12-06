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الدينار الكويتي يسجل رقمًا لم يحدث في التاريخ مقابل الجنيه المصري

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الدينار الكويتي يسجل رقمًا لم يحدث في التاريخ مقابل الجنيه المصري

elaosboa67031
الدينار الكويتي
Native
Teads
الثلاثاء، 06-12-2022 11:31 ص

شهدت أسعار العملات العربية داخل البنك المركزي والبنوك في مستهل التعاملات البنكية، مفاجأة في سعر الدينار الكويتي امام الجنيه.

وكانت المفاجأة تخطى الدينار الكوبتي حاجز الـ 80 جنيها لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري.


وجاءت أسعار العملات اليوم في البنك المركزي:

طرح سعر الدولار اليوم 24.55 جنيه للشراء، 24.62 جنيه للبيع.

حقق سعر اليورو اليوم 25.93 جنيه للشراء، 26.02 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم 30.13 جنيه للشراء، 30.24 جنية للبيع.

سعر الفرنك‏ ‏السويسرى اليوم 26.26 جنيه للشراء، 26.35جنيه للبيع.

جاء سعر الريال السعودي اليوم 6.53 جنيه للشراء، 6.55 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 80.01 جنيه للشراء، 80.29 جنية للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 6.68 جنيه للشراء، 6.70 جنيه للبيع.
 

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