تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

الإثنين، 05-12-2022
02:33 م
استقر سعر الدولار
اليوم الاثنين مقابل الجنيه
في 10 بنوك مع بداية
التعاملات مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.
بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.55 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.59 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.
بنك البركة: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 24.58 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.