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خبير يفجر مفاجأة: الدولار سيصل إلى 30 جنيهًا في هذا الموعد

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الدولار
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الثلاثاء، 06-12-2022 09:08 ص

علق عز الدين حسانين الخبير المصرفي، على إمكانية حصول مصر على الموافقة النهائية لحزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، والتي يبحثها صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي.

وقال الخبير المصرفي، البنك المركزي في حاجة ماسة للدولار في الوقت الحالي، لتلبية احتياجات السوق، والتي تقدر من 20 إلى 30 مليار دولار حتى منتصف عام 2023.

وأشار، إلى أن صندوق النقد الدولي قد لا يمنح مصر؛ الموافقة على القرض حتى يتأكد من إمكانية الحكومة المصرية على تلبية هذه الاحتياجات حتى يمكن أن تستفيد بقيمة القرض في تحقيق دعم اقتصادي قوي.

و لفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء؛ يعني أنه لابد أن يكون هناك تحريك جديد في البنوك، حتى يصل سعر الدولار لقيمته الحقيقية أمام الجنيه، وفق القاهرة 24.

وبالمثل، أشار الخبير المصرفي محمد عبد العال، إلى أن الحالة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتي نتجت عن أزمات عالمية؛ قد تتيح للقائمين على القطاع المصرفي اتخاذ قرارات عاجلة، في محاولة لتصحيح الأوضاع.

وأضاف، قد يكون تحرير جديد لسعر الصرف، هو أول هذه القرارات في الوقت الحالي، ومن ثم سوف يصل سعر الدولار إلى 30 جنيها، خاصة أن الدولار يتداول حاليًا عند 28 جنيها في السوق الموازي.

الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي يبحث على مستوى المدراء التنفيذيين موقف مصر من الحصول على الموافقة النهائية لحزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار.
 

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