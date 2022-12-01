الدولار يصعد مع بداية الشهر الجديد ويسجل هذا الرقم في البنوك

الخميس، 01-12-2022
11:20 ص
سجل سعر الدولار
اليوم الخميس، صعودًا في بداية التعاملات بالبنوك
العاملة بمصر في بداية الشهر الجديد، ليسجل سعر الدولار
اليوم في البنك المركزي
24.53 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي 24.5 جنيه للشراء، و24.55 جنيه
للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 24.5 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنك التجاري الدولي Cib
سجل سعر الدولار
اليوم في البنك التجاري الدولي 24.54 جنيه للشراء، 24.6
جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار
اليوم في مصر داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.58 جنيه
للشراء، وللبيع وصل إلى 24.61.
سعر الدولار
اليوم في بنك كريدي أجريكول
استقر سعر الدولار
اليوم في بنك كريدي أجريكول، 24.5 جنيه للشراء، 24.6
جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار
اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 24.5 جنيه للشراء، 24.6
جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 24.57 جنيه للشراء،
24.6 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار
اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.53 جنيه للشراء، و24.6
جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار
اليوم في المصرف المتحد 24.5 جنيه للشراء، 24.6 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك HSBC
وصل سعر الدولار
اليوم في بنك إتش إس بي سي إلى 24.5 جنيه للشراء، 24.6
جنيه للبيع.